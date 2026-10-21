Эксперт Вихлянцев ожидает подорожания вторичного жилья на 5-7% до конца года

Спрогнозирован рост цен на вторичном рынке жилья в Москве и области Эксперт Вихлянцев ожидает подорожания вторичного жилья на 5-7% до конца года

Москва21 окт Вести.Цены на вторичное жилье в столичном регионе могут вырасти на 5-7% до конца 2026 года. Такой прогноз в беседе с KP.RU дал вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Роман Вихлянцев.

По словам эксперта, предложение на вторичном рынке сокращается: собственники, готовые продавать недвижимость на текущих условиях, уже вышли на рынок, а остальные не спешат с продажей из-за высоких ставок по ипотеке.

Повышение будет либо активнее, чем обычно, либо останется на уровне 5-7% сказал Вихлянцев

На рынке новостроек застройщики вместо прямого снижения цен активнее предлагают скидки и акции, отметил он. По словам эксперта, в отдельных случаях дисконт может достигать 20% за счет субсидирования ипотечной ставки. Если стоимость первичного жилья начнет расти быстрее обычного, подорожание может составить до 15%, считает специалист.

Ранее застройщик раскрыл, на какую недвижимость цены падают каждый год. По данным аналитиков, за последние два года стоимость земли в организованных проектах Подмосковья прибавила от 15% до 40%.