Застройщик раскрыл, цены на какую недвижимость падают каждый год Застройщик Хохлов: цены на земельные участки без инфраструктуры падают ежегодно

Москва21 окт Вести.Каждый год на рынке недвижимости можно зафиксировать снижение цен на земельные участки без инфраструктуры. Об этом рассказал основатель компании-застройщика коттеджных поселков Аркадий Хохлов.

В беседе с NEWS.ru он поделился своими наблюдениями за формированием цен на недвижимость.

По данным аналитиков, за последние два года стоимость земли в организованных проектах Подмосковья прибавила от 15% до 40%, в то время как "сырые" наделы стагнируют или теряют в цене до 15-20% ежегодно пояснил Хохлов

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