Москва3 ноя Вести.Текущие условия на российском рынке недвижимости не будут способствовать снижению цен на жилые помещения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил кандидат экономических наук Александр Саяпин.

Эксперт подчеркнул, что при дальнейшем сокращении объемов жилищного строительства через пять лет на рынке недвижимости катастрофически не будет хватить предложения.

Все таблоиды трубят о том, что сентябрь был рекордным по выдаче ипотеки. Но по факту мы же понимаем, что это был разгонный ажиотаж перед изменением семейной ипотеки. И в октябре уже цифры совсем другие, то есть они вполовину проседают от сентября… Текущие условия не способствуют снижению цен. Более того, если так продлится и дальше, и объемы строительства будут сокращаться, то через три-пять лет у нас будет новый виток цен, потому что будет не хватать катастрофически предложения объяснил Саяпин

Ранее сообщалось, что россияне все чаще стали выбирать квартиры на вторичном рынке, потому что такое жилье позволяет быстрее переехать. Покупатели стали внимательно анализировать не только стоимость квартир, но и будущие расходы, связанные с недвижимостью.