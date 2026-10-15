Эксперт рассказал, почему россияне предпочитают ипотеку, а не арендное жилье Эксперт Репченко пояснил, почему россияне предпочитают ипотеку съемному жилью

Москва15 окт Вести.Руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко рассказал ИС "Вести", почему россияне предпочитают ипотеку, а не арендное жилье.

По словам эксперта, чтобы тенденция изменилась, нужно развивать в стране рынок аренды.

В нашей стране больше люди склонны к своим квартирам, и, возможно, по этой причине победила ипотечная концепция. Есть примеры стран, где значительная часть населения живет в арендном жилье, например, Германия. Там очень развит рынок аренды, то есть там огромные объемы жилья под долгосрочную аренду: защищенный арендатор, который может жить всю жизнь в этой квартире, его проблематично выселить, регламентируется стоимость арендной платы и так далее. А в России рынок арендного жилья так и остается практически неразвитым. Есть единичные примеры, например, в Москве всего несколько домов от компании ДОМ.РФ, которые вот систематически сдают жилье в аренду на профессиональном уровне. Но львиная доля рынка аренды у нас – это аренда от частника пояснил Репченко

Такая аренда отличается неорганизованностью: частник может в любой момент выгнать съемщика, отметил эксперт.

Люди любят заключать краткосрочные договоры, стремятся постоянно повысить арендную плату, нередко создают иные сложности частым посещением и проверками. Поскольку у нас нет систематического арендного жилья, построенного компаниями под сдачу в аренду на промышленном уровне, – все на уровне частников, – у нас и аренда воспринимается как очень нестабильный момент, отсюда желание все-таки купить свою квартиру заключил Репченко

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