Можно ли отменить аренду жилья из-за шумных соседей: разъяснения эксперта Юрист Георгиева: шумные соседи могут стать поводом для расторжения аренды

Москва12 окт Вести.Арендаторы жилья имеют законное право на досрочное расторжение договора и возврат уплаченных средств, если собственник скрыл информацию о наличии шумных соседей или других проблемах, препятствующих нормальному проживанию. Об этом в беседе с RT заявила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

По словам специалиста, если хозяин недвижимости ранее жаловался на соседей в полицию и умышленно не сообщил об этом новому жильцу, это считается существенным нарушением условий сделки. В таком случае арендатор также может потребовать возврата комиссии от риелторского агентства.

Однако юрист уточнила: если собственник не владел информацией о проблеме (например, проживая в другом государстве) или шумные соседи заселились позже даты подписания контракта, вины владельца в произошедшем не будет.