Почти 40% россиян считают, что дорогая аренда заставляет пары съезжаться раньше

Россияне раскрыли, что вынуждает пары съезжаться раньше Почти 40% россиян считают, что дорогая аренда заставляет пары съезжаться раньше

Москва13 ноя Вести.Почти 40% россиян считают, что высокие цены на аренду жилья вынуждают пары съезжаться раньше, чем они эмоционально готовы к совместной жизни, показал опрос Move.ru и приложения Twinby, в котором приняли участие около 1 тыс. человек, сообщает РБК.

Согласно исследованию, 31% участников считают, что дорогая аренда скорее способствует более раннему переезду партнеров друг к другу, а еще 8% полагают, что такое происходит очень часто.

При этом 35% респондентов уверены, что пары начинают жить вместе только после того, как оба к этому готовы. Еще 15% заявили, что стоимость аренды никак не влияет на развитие отношений.

Мужчины чаще женщин рассматривают совместное проживание как способ сэкономить на жилье: такой вариант выбрали 22% опрошенных мужчин и 9% женщин. Различаются и предпочтения в вопросе оплаты аренды. Мужчины чаще выступают за распределение расходов пропорционально доходам партнеров, тогда как женщины преимущественно предпочитают, чтобы всю сумму вносил мужчина.

Главной причиной переезда друг к другу участники опроса назвали желание развивать отношения - этот вариант выбрали 73% респондентов. Еще 58% хотят проводить больше времени вместе, а 40% рассматривают совместное проживание как возможность проверить совместимость в быту.

Среди практических мотивов 20% отметили удобство в повседневной жизни, а 13% - возможность сократить расходы на аренду или ипотеку.

При выборе жилья для совместной жизни 45% опрошенных предпочли бы арендовать отдельную квартиру. Еще 41% хотели бы переехать в собственное жилье одного из партнеров, отдельно от родственников. Совместную покупку недвижимости выбрали 7%, аренду отдельного дома - 3%. Еще 3% готовы жить в квартире или доме родственников либо знакомых без оплаты аренды.

Между тем в октябре 2026 года долгосрочная аренда квартир подешевела в 63 из 70 российских городов с населением более 300 тыс. человек.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц снизилась на 2,1%, до 26,7 тыс. рублей. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,7%, до 33,8 тыс. рублей, трехкомнатное - также на 1,7%, до 42,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что сервис Airbnb ограничит требования арендодателей к гостям.