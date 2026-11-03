Девелопер Винер: чаще всего москвичи переезжают, чтобы жить ближе к работе

Девелопер рассказал, какие факторы влияют на желание москвичей переехать Девелопер Винер: чаще всего москвичи переезжают, чтобы жить ближе к работе

Москва3 ноя Вести.Москвичи чаще всего задумываются о переезде, чтобы сократить время на дорогу до работы, улучшить жилищные условия и получить доступ к необходимой инфраструктуре. Об этом NEWS.ru заявил совладелец и сооснователь Группы "Родина" Антон Винер.

По его словам, сменить место жительства в течение ближайшего года намерены 10% опрошенных жителей столицы, еще 14% рассчитывают переехать через два-три года. Кроме того, 40% респондентов допускают переезд, но пока не определились со сроками. Не намерены менять район проживания 36% москвичей.

Главный стимул к переезду – желание улучшить жилищные условия и повседневную среду. Около 58% хотели бы жить в более комфортном районе. Для 42% опрошенных дополнительным аргументом стала бы возможность сократить дорогу до работы. Столько же заинтересованы в развитой социальной и коммерческой инфраструктуре сказал Винер

Основным препятствием для переезда остается высокая стоимость жилья. По словам Винера, этот фактор удерживает от смены района 54% участников опроса. Еще 46% не готовы отказываться от привычного образа жизни, а 40% привязаны к месту, где живут сейчас.