Москва3 ноя Вести.Вернуться в родной город после переезда мечтают около 39% россиян, заявил NEWS.ru директор департамента по связям с общественностью ГК "Гранель" Василий Гулин. При этом каждый десятый опрошенный хотел бы оказаться в доме своего детства.

Переезд в новый район или город - это не только смена адреса, но и необходимость заново выстраивать привычную жизнь. Чтобы адаптация прошла легче, важно постепенно формировать новые повседневные маршруты и познакомиться с соседями. При этом не стоит стремиться сразу почувствовать себя как дома заключил Гулин

По словам эксперта, 20% опрошенных желают вернуться в тот же район, но поселиться в другом доме, а 8% мечтают оказаться именно в том доме, где выросли. Оказалось, что треть респондентов (33%) уже живут в том городе или районе, где прошли их детство или юность.

Однако 28% участников опроса вообще не хотели бы возвращаться в такие места. При этом дело не в конкретных недостатках малой родины - 36% из этой группы отметили, что им просто лучше там, где они живут сейчас.

По словам Гулина, 32% опрошенных опасаются, что возвращение на родину вызовет у них сильную ностальгию. При этом, добавил эксперт, для 13% основной причиной отказа стали недостатки в инфраструктуре, а 8% считают родные места небезопасными.