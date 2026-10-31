Россияне назвали Краснодарский край самым привлекательным регионом для переезда Опрос: Краснодарский край стал самым популярным регионом РФ для переезда россиян

Москва31 окт Вести.Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург вошли в число самых привлекательных регионов для жизни по мнению россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования "Авито Работы", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Как отмечается, Краснодарский край (Краснодар и Сочи) назвали привлекательным для жизни 31% респондентов, рассматривающих переезд. Москву и Московскую область выбрали 25%, Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 21%, Республику Татарстан (Казань) — 11%, Ставропольский край — 9%.

Регионы Сибири, Приморский край и Нижегородскую область выбрали по 7–9% опрошенных. Еще 12% участников готовы переехать в любой из перечисленных регионов — главное, чтобы работа была по душе.

Опрос проводился в октябре среди 7 223 работающих россиян.