Регионы Крайнего Севера и Москва лидируют по уровню благосостояния населения

Названы регионы с высоким уровнем материального благополучия населения Регионы Крайнего Севера и Москва лидируют по уровню благосостояния населения

Москва5 окт Вести.Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по уровню материального благополучия населения по итогам 2025 года, свидетельствует исследование РИА Новости.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа говорится в исследовании

В первой десятке - Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Московская области, Москва и Камчатский край. Замыкают рейтинг Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Крым, Дагестан, Республика Алтай, Калмыкия, Чечня, Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

По сравнению с 2024 годом в 2025 году в большинстве регионов РФ наблюдалась позитивная динамика, итоговый рейтинговый балл вырос в 64 субъектах РФ.