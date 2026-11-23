Исследование: доходы населения в России выше всего на Ямале и Чукотке

Стали известны лидирующие по доходам населения регионы России Исследование: доходы населения в России выше всего на Ямале и Чукотке

Москва23 ноя Вести.По итогам второго квартала 2026 года Ямал и Чукотка лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения, передает РИА Новости, ссылаясь на свои результаты исследования.

регионы оценивались на основе данных Росстата и ЕМИСС по соотношению среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора.

Лидером по покупательной способности стал Ямал с показателем 6,3 при среднемесячном доходе 192,2 тысячи рублей говорится в документе

В десятку лучших также вошли Чукотка, Ненецкий округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

На противоположном конце рейтинга оказались Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Ранее стало известно, что рейтинг развития рынка труда в регионах России возглавила Москва. А Удмуртия и Брянская область этой осенью впервые оказались в числе лучших регионов России по качеству дорог.