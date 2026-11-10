Удмуртия и Брянская область включены в список регионов с лучшими дорогами

Стало известно, в каких регионах России лучшие дороги Удмуртия и Брянская область включены в список регионов с лучшими дорогами

Москва10 ноя Вести.Удмуртия и Брянская область этой осенью впервые оказались в числе трех лучших регионов России по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что почти 76% опорной дорожной сети России на сегодняшний день приведено в нормативное состояние. Рейтинг регионов по-прежнему возглавляет Ивановская область (94,2%). Далее идут Удмуртия (90,5%) и Брянская область (90,4%). В пятерку также вошли Республика Марий Эл (90,2%) и Севастополь (90%).

В Санкт-Петербурге нормативам соответствуют 85,2% дорог, а в Москве — 85%.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что свыше 50% россиян оценивают состояние дорог как хорошее. По его словам, появились дополнительные источники наполнения региональных дорожных фондов. Министерство наладило работу по контролю за перевесом автомобилей, а также уделило особое внимание работе со штрафами.