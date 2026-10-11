АСИ: Москва, Пермский край и ЯНАО стали лидерами по качеству дорог

Определены регионы-лидеры России по качеству дорог АСИ: Москва, Пермский край и ЯНАО стали лидерами по качеству дорог

Москва11 окт Вести.В России регионами-лидерами по качеству региональных и межмуниципальных автомобильных дорог являются Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом свидетельствует масштабное исследование Агентства стратегических инициатив (АСИ), результаты которого публикует РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные за период с 2021 по 2025 годы.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в среднем по России составляет 58,1%. Наиболее высокие значения отмечены в Москве, Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе — в среднем 94,4% говорится в публикации

Как отмечается, за 2021-2025 годы в России доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 46,1 до 58,1%.