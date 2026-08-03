Названы регионы России с самыми качественными и плохими дорогами Исследование: в Москве 100% дорог соответствуют нормативам

Москва3 авг Вести.Самые качественные российские дороги – в Москве и Челябинской области, хуже всего дела обстоят в Архангельской и Волгоградской областях, свидетельствует исследование РИА Новости.

На качество дорог в регионах страны влияют природно‑климатические, экономические и административные аспекты.

Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва. Сто процентов столичных автодорог отвечают нормативным требованиям отмечается в сообщении

В пятерку лидеров входят Челябинская область, Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, в этих регионах от 81,7% до 84,6% дорог отвечают нормативам.

Хуже всего в Архангельской области – в нормативном состоянии здесь 17,2% дорог, а также в Волгоградской и Кировской областях - 30%.