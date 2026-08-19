Хуснуллин рассказал, как в России выполняется план по ремонту дорог Хуснуллин: все дороги в России планируют привести к нормативу к 2030 году

Москва19 авг Вести.В России планируется к 2030 году выполнить все показатели по нормативному состоянию дорог. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в этом году уже ликвидировано отставание от плана ремонта дорог, возникшее из-за поздней весны.

Вообще мы планируем к 2030 году все показатели по нормативному состоянию дорог выполнить. У нас, пока могу сказать уже уверенно, в этом году мы план выполним. То отставание, которое у нас было из-за того, что пришла поздняя весна, мы его нагнали на сегодняшний день. Асфальта физически уложено уже больше, чем в прошлом году. Мы даже при формировании бюджета, видя, что есть определенные сокращения по новым стройкам, нормативное состояние дорог пока не уменьшаем. Поэтому рассчитываем, что показатели доведения до норматива у нас получится выполнить сообщил Хуснуллин

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