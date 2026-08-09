Хуснуллин заявил, что восстановлением новых территорий РФ занимается вся страна Хуснуллин: новые территории России восстанавливает вся страна

Москва9 авг Вести.Восстановлением территорий, воссоединившихся с Россией, занимается вся страна. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что различные ведомства работают как одна команда для помощи новым регионам.

Воссоединенные территории мы восстанавливаем всей страной: 82 региона, 20 госкомпаний, все крупнейшие госзаказчики, единый заказчик, Автодор. Мы все вместе вот в одной команде, в штабном режиме восстанавливаем и до сих пор эту территорию заявил Хуснуллин

Ранее Хуснулин вспомнил, как после армии пришел в строительную отрасль. Он рассказал, что научился самостоятельно выполнять все виды отделочных работ, а самым нелюбимым занятием назвал укладку паркета.