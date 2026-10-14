Москва14 окт Вести.Дорожная отрасль сегодня лидирует в области цифровой трансформации, отметил в беседе с ИС "Вести" заместитель гендиректора ФАУ "РОСДОРНИИ" Антон Журавлев.

Отечественные производители показывают высокое качество дорожной строительной техники и готовность к ее дальнейшему совершенствованию и дооснащению для беспилотной работы, подчеркнул он.

Я убежден в том, что дорожная отрасль сегодня – один из лидеров в области цифровой трансформации, применения самых передовых и наилучших технологий в области цифровизации. И это касается как цифровизации, процессов работы планирования дорожных работ, так и проведения ремонтных работ на дорогах с применением ... беспилотной высокоавтоматизированной дорожно-строительной техники сообщил Журавлев

В ближайшее время высокоавтоматизированная дорожно-строительная техника будет на российских дорогах, добавил он.

Это внедряется не только ради того, чтобы исключить машиниста из кабины, но и для того, чтобы повысить качество проводимых работ и обеспечить контроль всех процессов, которые происходят… Если сейчас контроль качества происходит в том числе и постфактум проведения дорожных работ, то с применением беспилотной техники и специальных цифровых платформ контроля мы в режиме реального времени видим как температуру асфальтобетонной смеси, – что она в норме, – так и проход катков, которые выполняют технологический процесс. Соответственно, мы можем уже в моменте понимать, что укладка и дорожные работы идут по плану пояснил Журавлев

В приоритете у специалистов не скорость строительства, а качество новых дорог, заверил он.

Перед нами не стоит цель ускорить строительство дорог. Нам важно обеспечить качество дорог и максимальную выработку техники. И здесь мы убеждены, что потенциал повышения производительности труда за счет беспилотной техники есть, и он будет повышен. Потому что мы сможем видеть, как задействована дорожно-строительная техника, что, по сути, повышает в том числе и исполнительскую дисциплину при проведении работ резюмировал Журавлев

Ранее эксперт по робототехнике, автор канала "ПРО Роботов" Александр Байкин сообщил, что полноценное распространение роботизированного такси в России ожидается в ближайшие два-три года.