Москва15 окт Вести.Профессия дорожника – одна из самых востребованных и престижных. Эти люди своими руками создают будущее, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ИС "Вести".

По его словам, на сегодняшний день важно, чтобы при строительстве дорог использовались современные технологии.

Профессия дорожника – одна из самых востребованных и, на самом деле, одна из самых престижных, потому что это люди, которые своими руками создают будущее, создают современную инфраструктуру. И здесь очень важно, чтобы при проектировании дорог, при строительстве дорог использовались самые современные технологии. Сегодня это и беспилотный дорожный транспорт, и искусственный интеллект, который используется при планировании дорог – это так называемое BIM-моделирование. То есть трехмерное моделирование, когда дорога в дальнейшем продолжает существовать параллельно как физический объект и как цифровая модель, и можно в любой момент понять, если что-то происходит, в чем может быть причина – без вскрытия, так сказать, без каких-то раскопок глобальных сказал Никитин

Министр отметил необходимость обучать профессии со школьной скамьи. По его словам, в образовательных учреждениях важно создавать дорожные классы.

Важны дорожные классы. Дорожные классы – это где-то частично кабинеты физики, где-то математики, потому что профессия дорожника, она безусловно требует достаточно фундаментальных знаний, а дальше после школы уже дорога открыта и в университет транспорта наш московский, и в другие наши учебные заведения, которые готовят дорожников по современным технологиям. Мы понимаем, что дорожная отрасль будет меняться, она все больше будет цифровой. И, конечно, нам нужны люди, которые владеют этими компетенциями, поэтому руководством Федерального дорожного агентства такое решение было принято, и я как министр его полностью поддерживаю добавил он

Также глава Минтранса сообщил, что 50% россиян оценивают состояние дорог как хорошее. Он подчеркнул, что ведомство будет особенно следить, чтобы важные дороги ремонтировались в первую очередь.

Ранее Никитин рассказал, что в России создается собственная ж/д система со скоростью до 400 км/ч.