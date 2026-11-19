Москва19 нояВести.Студенты транспортных учебных заведений могут отработать на тренажерах действия, связанные с управлением транспортного средства. Об этом заявил ИС "Вести" министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
Тренажер - это ключевое направление в области подготовки кадров, потому что он позволяет отработать тот или иной сценарий, как штатный, так и внештатный, при управлении любого транспортного средствасказал Ядров
Прежде студентов учили "эксплуатировать транспорт". В современных реалиях "в первую очередь воспитывают инженеров", добавил первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков.