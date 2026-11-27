Москва27 ноя Вести.Минобороны РФ планирует открыть учебный центр для младших специалистов, где можно будет пройти первичную профессиональную подготовку и получить военно-учетную специальность в сфере строительства. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Замминистра отметил, что в любой сфере без надежных и профессиональных кадров не обойтись.

У нас многоуровневая система. Здесь планируется к вводу учебный центр для младших специалистов, где можно будет приобрести и пройти первичную профессиональную подготовку, получить военно-учетную специальность в сфере строительства. Для подготовки офицерских кадров в стройке по предложению министра обороны и по решению правительства этим летом воссоздан легендарный Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге. Он обладает значительной материально-технической базой, хорошим профессорско-преподавательским составом, порядка пяти специальностей курсанты могут получить, которые там проходят обучение. Кроме того, есть и курсы переподготовки, и другие возможности. И вот этими молодыми офицерами, конечно, будем, в том числе, комплектовать военно-строительные части, военно-строительные подразделения сообщил Фрадков

Также замминистра рассказал об обширной программе Министерства обороны РФ по созданию военной и военно-социальной инфраструктуры.