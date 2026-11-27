Москва27 нояВести.Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков в интервью ИС "Вести" раскрыл, как будут комплектоваться кадры в военно-строительных подразделениях Министерства обороны.
По его словам, формирования подразделений будет вестись за счет выпускников военных училищ и действующих военнослужащих, имеющих специальность в области строительства.
Мы можем и ротировать внутри Вооруженных сил тех офицеров, которые уже имеют эту специальность. Также можем комплектовать за счет выпуска из высших военных учебных заведений. Плюс Академия имени Можайского (Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. – Прим.ред.) тоже может поставлять нам некоторые кадрыобъяснил Фрадков
Он уточнил, что также можно взаимодействовать с гражданскими вузами.
Работа с гражданскими вузами и с кафедрами соответствующими военными. Поэтому источников много, было бы желание. На практике, конечно же, старшие товарищи всегда обучат, помогутсказал генерал-лейтенант
Также замминистра заверил, что служба в военно-строительных подразделениях будет престижной.