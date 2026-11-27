Москва27 ноя Вести.Возрождение в Вооруженных силах (ВС) РФ военно-строительных подразделений даст дополнительный эффект военной стройке. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Возрождение военно-строительных подразделений он назвал стратегическим, своевременным и нужным решением.

Я полагаю, что, во-первых, не побоюсь этого слова, решение стратегическое и абсолютно своевременное. У Министерства обороны появляется свой надежный, автономный, контролируемый ресурс для решения задач в сфере военного строительства. И, как я полагаю, Вооруженные силы не могут и, наверное, не имеют права зависеть от состояния или настроения рыночных коммерческих исполнителей, особенно в современных условиях. Поэтому это решение, повторюсь, абсолютно своевременное, нужное и, абсолютно убежден, в самой ближайшей перспективе даст дополнительные эффекты на военной стройке