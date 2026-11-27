Москва27 ноя Вести.Служба в военно-строительных подразделениях Министерства обороны России будет интересной и престижной. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Он обратил внимание на то, что работа строителя в современный период очень почетная.

Я думаю, она (служба. – Прим. ред.) будет, несомненно, интересной и престижной. Потому что, как мы с вами знаем, работа строителя, а тем более военного строителя в современный период, она почетная, нужная, очень созидательная и ответственная. Я думаю, это действительно вызов для и молодых людей, и мужчин в полной мере отметил Фрадков

Также замминистра оценил эффект от возрождения военно-строительных частей и объяснил, для чего была создана такая система.