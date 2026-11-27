Фрадков сообщил о росте доли военных в спецстроительстве Фрадков: доля военных в спецстроительстве возросла в 1,5 раза

Москва27 ноя Вести.Доля собственных сил Министерства обороны России в специальном строительстве за последнее время выросла в 1,5 раза. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Ведомство реализует реформирование собственной военно-строительной отрасли. Оно проходит в несколько этапов. Один из них – уже выполненный – создание управлений и отделов капитального строительства во всех родах войск и военных округах.

Только за последнее время доля собственных сил в специальном строительстве увеличилась более чем в полтора раза. Это очень важно заявил Фрадков

Ранее в Министерстве обороны сообщили о реализации обширной программы, связанной с созданием военной и военно-социальной инфраструктуры. На особом контроле находится вопрос строительства жилья для военнослужащих.