Фрадков заявил, что от стройбатов будет зависеть обороноспособность России Фрадков: от строительных частей будет зависеть степень обороноспособности России

Москва27 ноя Вести.От темпов, сроков и качества работы военно-строительных подразделений будет зависеть степень обороноспособности России. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Он обратил внимание на то, что данный труд нелегкий, с учетом имеющихся ограничений, однако очень ответственный.

Нынешним [строителям] я точно хочу сказать слова благодарности за их ежедневный или даже, наверное, ежесуточный кропотливый труд. Работа очень тяжелая, очень непростая, особенно с учетом имеющихся ограничений, но, как я сказал, интересная и созидательная. А самое главное, она очень ответственная. Действительно, тот вклад, который делают военные строители в дело обустройства войск, сегодня очень востребован. И мы с вами хорошо понимаем, что от темпов, от сроков и от качества их работы во многом зависит и степень обороноспособности нашего государства сказал Фрадков

По словам замминистра, военные строители на сегодняшний день находятся в непростых условиях.

Мы должны одновременно выполнять производственную программу, сдавать объекты, и параллельно мы должны реформироваться… Сложно, но это реализуемо. И именно этот подход позволяет уже сейчас нам адекватно реагировать на вызовы сегодняшнего дня. И, что, наверное, еще более важно, мы закладываем определенный потенциал для возможных вызовов дня завтрашнего добавил он

Также Фрадков отметил, что служба в военно-строительных подразделениях будет престижной.