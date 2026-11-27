Фрадков объяснил, для чего была создана система военно-строительных частей в МО Фрадков: система военно-строительных частей в Минобороны обеспечит секретность

Москва27 ноя Вести.Создание военно-строительных частей из числа военнослужащих позволит обеспечить секретность объектов и не привлекать для возведения сооружений третьих лиц. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков.

По его словам, такое решение, в первую очередь, обезопасит строительство объектов особой важности в рамках замкнутого цикла.

Конечно же, нам важно иметь возможность строительства объектов военной инфраструктуры и, в первую очередь объектов особой важности в рамках замкнутого цикла так называемого, без привлечения третьих лиц. От технического задания, проектирования, строймонтажа, завершения передачи объектов заинтересованным органам военного управления без третьих лиц, как я сказал. Тут и вопросы надежности, контроля, ведомственного и государственного, конечно же, в том числе, и определенной степени секретности при возведении таких сооружений отметил Фрадков

При этом, как добавил замминистра, коммерческие исполнители также будут привлекаться для строительства социальных объектов.

Но рыночные и коммерческие исполнители – они никуда не денутся. У нас объем задач действительно большой. Работы, как говорится, хватит на всех. И, в первую очередь, та же медицина, жилье – вполне себе добросовестные и надежные исполнители могут принимать участие в этой работе под соответствующим финансовым контролем заверил он

Также Фрадков выразил уверенность, что в ближайшей перспективе создание военно-строительных частей даст дополнительные эффекты.