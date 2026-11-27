Москва27 ноя Вести.У Министерства обороны РФ есть обширная программа, связанная с созданием военной и военно-социальной инфраструктуры. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Павел Фрадков.

Он отметил, что на особом контроле находится вопрос строительства жилья для военнослужащих, являющийся одним из приоритетных.

У нас действительно обширная программа по строительству объектов военной военно-социальной инфраструктуры. Она утверждена министром обороны, находится на его личном постоянном контроле. Есть ряд приоритетов. Безусловно, это, в первую очередь создание инфраструктуры под поступающее вооружение, это создание объектов сил ядерного сдерживания. Кроме этого, тоже безусловным приоритетом [является] военно-социальная направленность: это медицина, это жилье. Только за последние пару лет введены в строй 12 современных больших высокотехнологичных военных госпиталей. Это порядка 2 тысяч койко-мест. На особом контроле находятся вопросы жилищного обеспечения и строительства многоквартирных домов. У Министерства обороны появляется свой надежный, автономный, контролируемый ресурс для решения задач в сфере военного строительства сказал Фрадков

Завершились войсковые испытания модернизированного рациона питания для военнослужащих ВС РФ, автономность комплектов позволяет им быть полностью готовыми к употреблению без дополнительной подготовки, заявил ранее начальник штаба материально-технического обеспечения ВС России генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что средства, выделяемые на оборону должны использоваться рационально.