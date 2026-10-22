МО РФ сформировало бюджет 2026-2028 годы и проект бюджета на 2027-2029 годы

МО России подготовило оборонный бюджет на 2026-2028 годы МО РФ сформировало бюджет 2026-2028 годы и проект бюджета на 2027-2029 годы

Москва22 окт Вести.Министерство обороны России подготовило сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы и проект бюджета на 2027-2029 годы. Об этом сообщил первый замминистра Леонид Горнин.

Сформирован сбалансированный оборонный бюджет на 2026–2028 годы, который позволяет обеспечить выполнение поставленных верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами задач, а также сформирован проект оборонного бюджета на 2027–2029 годы сказал он в интервью газете "Красная звезда"

Первый замглавы ведомства пояснил, что министерство внедрило новую, трехэтапную, модель планирования и исполнения оборонного бюджета. Благодаря этому стали эффективнее распределяться средства, выявляются дополнительные внутренние резервы, что помогает решать задачи СВО. Горнин также добавил, что новая система планирования позволяет учитывать текущие потребности ВС РФ, а также определять направления финансирования на годы вперед.