Москва24 сен Вести.Новый проект бюджета, который предложил Минфин, является довольно сбалансированным. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв.

Он напомнил, что бюджеты последних лет проектировались с учетом запаса прочности.

В принципе, то, что получилось, можно назвать относительно сбалансированным бюджетом, ну, с учетом всех тех входящих обстоятельств, которые сейчас есть… Цены находятся на довольно высоком уровне. Но риск снижения, ухудшения конъюнктуры, он всегда есть, и в этой связи все бюджеты последних лет, они были связаны с тем, что определенный запас прочности резервирования прямого и скрытого в бюджетах есть. И это, наверное, хорошо, потому что в случае любой, значит, такой вот шоковой ситуации у правительства будет возможность каким-то образом маневрировать этими дополнительными ресурсами, этими резервами и так далее