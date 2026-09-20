В Минфине сообщили об изменениях правил подготовки бюджетного прогноза

Минфин изменит правила подготовки долгосрочного бюджетного прогноза В Минфине сообщили об изменениях правил подготовки бюджетного прогноза

Москва20 сен Вести.Минфин намерен изменить правила разработки бюджетного прогноза, которые призваны повысить качество долгосрочного бюджетного планирования, сообщает министерство.

Так, в целях обеспечения планирования базовых бюджетных ассигнований на долгосрочный период срок разработки бюджетного прогноза совместят со сроками подготовки бюджетных проектировок.

Первый этап подготовки бюджетного прогноза увяжут с одобрением правительством сценария развития экономики на среднесрочный период, отмечает Минфин.

Затем в течение десяти дней после одобрения сценария Минэкономразвития (МЭР) направит в правительство долгосрочный прогноз социально-экономического развития России. Прогноз станет основой для очередного цикла долгосрочного бюджетного планирования.

При разработке бюджетного прогноза теперь начнут учитывать намеченные к принятию и принятые нормативные правовые акты, которые могут оказывать влияние на объем бюджетных расходов, уточняет Минфин.

По оценкам Минфина, поправки улучшат качество и обоснованность долгосрочного бюджетного планирования и усилят взаимосвязь между среднесрочным и долгосрочным бюджетным планированием.

Президент Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета может составить 2% при консервативном сценарии цен на нефть.