Сенатор Абрамов раскрыл, как долго велась работа над бюджетом России Сенатор Абрамов: работа над новым бюджетом велась с начала 2026 года

Москва27 ноя Вести.Работа над законопроектом о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов велась с самого начала 2026 года, рассказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

По его словам, с весны сенаторы рассматривают подходы к бюджету и дают свои рекомендации депутатам.

Мы начинаем бюджетом заниматься с нулевого чтения. И мы начинаем заниматься весной, когда рассматриваем подходы к бюджету и даем свои рекомендации. Просто этой работы не видно, может быть, обывателю, а работа в комитетах, прежде всего в комитете по бюджету, идет, в принципе, с начала года, и мы уже формируем следующий [бюджет]. Поэтому я думаю, что здесь не одно заседание прошло, прежде чем этот документ принимать отметил Абрамов

Он добавил, что сформирован сбалансированный бюджет.

Госдума 24 ноября утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По итогам заседания вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все необходимые ресурсы на главные задачи Российской Федерации в принятом Госдумой бюджете есть.

27 ноября запланировано рассмотрение закона о бюджете в Совете Федерации.