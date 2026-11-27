Москва27 нояВести.Работа над законопроектом о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов велась с самого начала 2026 года, рассказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
По его словам, с весны сенаторы рассматривают подходы к бюджету и дают свои рекомендации депутатам.
Мы начинаем бюджетом заниматься с нулевого чтения. И мы начинаем заниматься весной, когда рассматриваем подходы к бюджету и даем свои рекомендации. Просто этой работы не видно, может быть, обывателю, а работа в комитетах, прежде всего в комитете по бюджету, идет, в принципе, с начала года, и мы уже формируем следующий [бюджет]. Поэтому я думаю, что здесь не одно заседание прошло, прежде чем этот документ приниматьотметил Абрамов
Он добавил, что сформирован сбалансированный бюджет.
Госдума 24 ноября утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. По итогам заседания вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все необходимые ресурсы на главные задачи Российской Федерации в принятом Госдумой бюджете есть.
27 ноября запланировано рассмотрение закона о бюджете в Совете Федерации.