В Госдуме заявили об ответственном подходе к рассмотрению бюджета до 2029 года

Депутат Бабаков: Госдума осознает важность проекта бюджета до 2029 года В Госдуме заявили об ответственном подходе к рассмотрению бюджета до 2029 года

Москва4 окт Вести.Парламентарии Госдумы намерены ответственно подойти к рассмотрению проект нового российского бюджета до 2029 года. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Я уверен, что подавляющее большинство депутатов отнесется к этому рассмотрению более чем ответственно, осознавая важность этого документа, учитывая, что он на три года принимается, на ближайшее будущее. Но хотелось бы эту ответственность разделить и с теми, кто вносит этот бюджет, и с теми, кто комментирует. Потому что эта ответственность кроется в деталях заявил Бабаков

Парламентарий отметил, что в ходе обсуждения важно обсудить детали по доходам и расходам.

Бюджет состоит из двух частей - доходной и расходной. И, мне кажется, в той дискуссии, которая начнется разворачиваться в Думе с понедельника, нам не мешало бы поговорить с нашими коллегами, о следующем. Если мы сегодня понимаем, что нам нужно уложиться в те статьи имеющихся затрат – это и оборона, и безопасность, и социальная сфера, социальные обязательства, и развитие экономики, но давайте не просто фиксировать и ссылаться на тяжелые времена, а четко проходить по каждой позиции, желательно с объясняющими примерами сказал он

Политик подчеркнул, что такой процесс обсуждения не перечеркивает проделанную работу, а дополняет ее тщательным и взвешенным анализом.

Это не критика, а призыв услышать друг друга. Потому что я хочу ответственно голосовать за этот бюджет. Я, более того, готов аргументированно защищать эту позицию. Но я хочу понимать, что мы сделали все для того, чтобы избежать ошибок заметил он

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что с новым бюджетом России, проект которого был внесен правительством на рассмотрение в Государственную думу, не стоит опасаться рисковых сценариев.