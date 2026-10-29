В Госдуме обратили внимание на риски неполного поступления доходов бюджета Думский комитет по налогам предупредил о рисках недополучения доходов бюджета

Москва29 окт Вести.Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и рекомендовал принять его в первом чтении, но указал на риски недополучения доходов из-за колебаний на мировых рынках и возможного неполного поступления нефтегазовых доходов, пишет издание Frank Media со ссылкой на заключение думского комитета.

В комитете указали, что, в частности, может упасть собираемость налога на прибыль организаций.

Если показатель останется на уровне 2025 года, федеральный бюджет может недополучить 20 млрд рублей в 2027-м, 22,2 млрд рублей в 2028-м и 24,2 млрд рублей в 2029 году говорится в сообщении

Также есть риски недополучения нефтегазовых доходов под влиянием множества внешних факторов: мировые рынки ведут себя непредсказуемо, растет глобальная долговая нагрузка, заявили в комитете.

В заключении говорится, что риски недополучения доходов в сочетании с ростом государственного долга и расходов на его обслуживание повышают значение приоритизации бюджетных расходов пишет издание

Депутаты констатировали, что устойчивость российской бюджетной системы будет зависеть от способности властей адаптироваться к переменам во внешней конъюнктуре, сохранять финансовые резервы и от реализации макроэкономического прогноза.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала самое неприятное сочетание рисков в экономике.