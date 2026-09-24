Москва24 сен Вести.В федеральном бюджете России на 2027 год учтены риски снижения цены на нефть. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник лаборатории исследований корпоративных стратегий и поведения фирм РАНХиГС Владимир Еремкин.

В целом запас прочности у бюджета существует. Риски, на мой взгляд, основные все учтены. Цена на нефть в районе 50 долларов за баррель на будущий год – это вполне объективная оценка. Сегодня мы видим, что уровни по марке Brent превышают 100 долларов за баррель. Российская нефть торгуется с определенным дисконтом, но это все равно гораздо выше, чем 50 долларов за баррель. Поэтому в бюджете риски снижения цены на нефть вполне учтены