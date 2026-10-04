Москва4 окт Вести.Ответственность и профессионализм у депутатов Государственной думы на сегодняшний день выходят на первый план, заявил в комментарии ИС "Вести" заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

Он обратил внимание на необходимость направлять усилия не только на создание условий для участников спецоперации.

Нам нужно как можно больше сегодня направлять свои усилия не только на создание необходимых условий для наших воинов на специальной военной операции, но и для создания всего необходимого базиса: экономического, и социально-экономического, формирующего основу победы не только в специальной военной операции, но и во многих других проектах, которые стоят перед страной. Поэтому, повторюсь, ответственность, профессионализм сегодня выходит на первый план. Поэтому, что долго говорить об этом? Надо приступать к работе сказал Бабаков

Ранее депутат раскрыл, что станет ключевой темой осенней сессии Госдумы.