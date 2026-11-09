Москва9 ноя Вести.Россия – это способ выражения общественной воли, способной формировать позиции всех живущих в этой стране.

Об этом заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Если мы посмотрим вообще в нашей риторике современной, мы очень мало говорим о том, что объединяет нас. Хотя это очень важная вещь, и нашего президента тоже надо об этом внимательно слушать… когда мы говорим о государстве, чаще всего, я могу ошибаться, но все-таки ассоциации — это государственный аппарат, чиновничий аппарат. Нет, государство — это форма организации общества или способ выражения общественной воли. Фактически, это то, что и на самом деле формирует позицию всех живущих в этом обществе выразил свое мнение он

Ранее Бабаков заявил, что ответственность и профессионализм у депутатов Государственной думы на сегодняшний день выходят на первый план. Он обратил внимание на необходимость направлять усилия не только на создание условий для участников спецоперации.