Москва22 окт Вести.Государственная дума единогласно утвердила новые назначения в правительстве. Согласие парламента с решениями исполнительной власти демонстрирует, что в стране наблюдается политическое единство. Это усиливает переговорные позиции РФ, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Николай Стариков.

Государственная Дума … утвердила все кандидатуры, предложенные правительством [Михаила] Мишустина. Утвердила единогласно. Мне кажется, это очень важный сигнал, поданный в очень важный момент. Это не означает, что есть полное единогласие относительно методов достижения экономических результатов, решения социальных задач. … Но когда вопрос стоит о единстве народа, тогда вот партийные разногласия уходят в сторону. Дума демонстрирует единогласную поддержку той политике, которая сегодня ведется. … Прилетает китайская делегация, и она это видит, она читает это в новостях. … Прилетают переговорщики от американского президента, они это видят, читают в новостях. Это, безусловно, усиливает переговорные позиции России заявил Стариков

Ранее он заявил, что Россия не станет участвовать в тех переговорах, где у нее могут забрать победу.