В "Единой России" заявили об эффективной работе депутатов VIII созыва Васильев: работа VIII созыва Госдумы была весьма эффективной

Москва27 сен Вести.Работа депутатов Государственной думы восьмого созыва была весьма эффективной. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" Госдумы VIII созыва Владимир Васильев.

По словам парламентария, фракция продолжит следовать принципу "идти к людям и решать задачи вместе", озвученному президентом РФ Владимиром Путиным.

Работа, которая проводилась в этом созыве, она была весьма эффективной. И убежден, что наша фракция будет следовать по этому пути, ровно то, о чем говорит президент: "Идите к людям, решайте задачи вместе". Это дает результаты, превосходящие ожидания сказал Васильев

Ранее он заявил, что курс партии "Единая Россия" остается неизменным – национальное развитие, суверенитет и забота о людях.