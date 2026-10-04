Слуцкий уверен, что депутаты нового созыва принесут еще больше пользы России

Слуцкий: новый созыв Госдумы принесет еще больше пользы стране Слуцкий уверен, что депутаты нового созыва принесут еще больше пользы России

Москва4 окт Вести.Государственная дума России нового созыва будет эффективной, депутаты сплотятся и принесут еще больше пользы стране, заявил ИС "Вести" лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Это будет эффективный созыв. В этом созыве, бог даст, одержим последнюю победу над нацизмом. В этом созыве еще больше сплотимся и принесем больше пользы стране, президенту, обществу отметил Слуцкий

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли 18-20 сентября. В новый состав избраны представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.