Москва4 октВести.Государственная дума России нового созыва будет эффективной, депутаты сплотятся и принесут еще больше пользы стране, заявил ИС "Вести" лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Это будет эффективный созыв. В этом созыве, бог даст, одержим последнюю победу над нацизмом. В этом созыве еще больше сплотимся и принесем больше пользы стране, президенту, обществуотметил Слуцкий
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли 18-20 сентября. В новый состав избраны представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.