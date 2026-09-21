Москва21 сенВести.Правительство РФ намерено наладить конструктивную работу с Государственной думой девятого созыва. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Государственной думой 9-го созыва, чтобы продолжить работу по реализации национальных целей, поставленных главой государства на благо наших гражданотметил он
Мишустин подчеркнул, что поддержка населения – это безусловный приоритет для правительства.
Ранее ЦИК опубликовал итоги обработки 97% протоколов голосования на выборах в Государственную думу. Лидерство сохраняет "Единая Россия" – 57,96% голосов.