Мишустин: правительство рассчитывает на конструктивную работу с ГД 9-го созыва

Правительство рассчитывает на конструктивную работу с ГД 9-го созыва Мишустин: правительство рассчитывает на конструктивную работу с ГД 9-го созыва

Москва21 сен Вести.Правительство РФ намерено наладить конструктивную работу с Государственной думой девятого созыва. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Государственной думой 9-го созыва, чтобы продолжить работу по реализации национальных целей, поставленных главой государства на благо наших граждан отметил он

Мишустин подчеркнул, что поддержка населения – это безусловный приоритет для правительства.

Ранее ЦИК опубликовал итоги обработки 97% протоколов голосования на выборах в Государственную думу. Лидерство сохраняет "Единая Россия" – 57,96% голосов.