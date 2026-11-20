Москва20 нояВести.Европейцы садятся за стол переговоров с Россией всегда с целью что-то забрать. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Николай Стариков.
Он отметил, что в отношении Европы, у президента России Владимира Путина иллюзий нет.
Лидеры Запада всегда садятся за стол переговоров с Россией, чтобы что-то забрать, а не чтобы дать. Это всегда, я думаю, помнит любой руководитель России. Владимир Владимирович не питает никаких иллюзий. Но более неудачного, неуместного места для "сборища", которое происходит в момент Ялтинской конференции… чем Берлин, ну просто сложно себе представить. Это ведь декларация совершенно иного. Вот некий такой четвертый рейх собрался в Берлине. Чтобы что? Чтобы противопоставить себя или сесть за этот стол? Вот это, мне кажется, главный вопроспрокомментировал зампред
Ранее Стариков заявлял, что Европа имитирует мирный процесс, делая заявления, противоречащие возможности договоренностей с Россией, и поддерживает Украину. Это делается для того, чтобы предотвратить любые действия, которые могли бы быть использованы против нее.