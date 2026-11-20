Стариков о лидерах Европы: они садятся за стол переговоров, чтобы что-то забрать Стариков назвал мотив лидеров Европы садиться за стол переговоров с РФ

Москва20 ноя Вести.Европейцы садятся за стол переговоров с Россией всегда с целью что-то забрать. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Николай Стариков.

Он отметил, что в отношении Европы, у президента России Владимира Путина иллюзий нет.

Лидеры Запада всегда садятся за стол переговоров с Россией, чтобы что-то забрать, а не чтобы дать. Это всегда, я думаю, помнит любой руководитель России. Владимир Владимирович не питает никаких иллюзий. Но более неудачного, неуместного места для "сборища", которое происходит в момент Ялтинской конференции… чем Берлин, ну просто сложно себе представить. Это ведь декларация совершенно иного. Вот некий такой четвертый рейх собрался в Берлине. Чтобы что? Чтобы противопоставить себя или сесть за этот стол? Вот это, мне кажется, главный вопрос прокомментировал зампред

Ранее Стариков заявлял, что Европа имитирует мирный процесс, делая заявления, противоречащие возможности договоренностей с Россией, и поддерживает Украину. Это делается для того, чтобы предотвратить любые действия, которые могли бы быть использованы против нее.