Москва13 ноя Вести.Любые уступки Москве воспринимаются как поражение в Европе, рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

Он подчеркнул, что европейцы не могут сформулировать единую переговорную позицию по Украине, так как не готовы ни к каким уступкам.

Любые уступки Москве в Европе, по крайней мере, на данном этапе, воспринимают как большое поражение и пытаются этому каким-то образом противодействовать. И место за столом переговоров, за которое так долго бились, оказалось доступно, но приводит к еще большему расколу внутри европейского сообщества отметил журналист

Хабаров добавил, что выбрать переговорщика от европейской стороны тоже не получается. Список потенциальных претендентов на этой роль большой и каждый тянет одеяло на себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова говорить с Европой, если у нее есть желание и уполномоченные.

Два дня назад в Абу-Даби глава российской делегации Владимир Мединский на итоговой пресс-конференции заявил, что Европа занимается групповым обманом украинского народа. Европейские страны финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон и способствуют массовой гибели мирного населения.