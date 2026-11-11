Москва11 нояВести.Европейские представители демонстрируют готовность к обсуждению архитектуры безопасности региона без привязки к окончанию украинского конфликта. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.
Если говорить о европейской позиции по переговорам, то было опубликовано заявление на сайте Евросовета, что европейцы в принципе готовы обсуждать будущую архитектуру безопасности континентазаявил он
Это достаточно расплывчатое заявление, считает журналист. По его словам, ранее говорилось о том, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе может начаться только после завершения украинского конфликта.
Но теперь появилось некое смягчение позицийзаявил Александр Хабаров
Правда, как оценивают сами западные журналисты, возможно, это уловка, чтобы добиться уступок с российской стороны, заключил Александр Хабаров.