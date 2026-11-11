Политик: европейцы сами себя перестали уважать Сенатор Джабаров: поведение Европы говорит, что она перестала себя уважать

Москва11 ноя Вести.Поведение представителей Европы говорит о том, что они себя перестали уважать. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

По его словам, навязчивость европейцев в желании стать стороной обсуждения по украинскому вопросу не может не удивлять.

К сожалению, европейцы, похоже, сами себя перестали уважать. Им говорят, что в их услугах не нуждаются, сидите в гостинице. А они продолжают ездить на все переговоры, предлагают в кулуарах консультировать украинскую делегацию, передавать свои мнения американской делегации. Я думаю, это тот случай, когда человека в дверь выставляют, а он в окно лезет. Не понимают они, что на них сейчас никто не хочет обращать внимания. Они себя полностью дискредитировали последними событиями заявил он

Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, контактов делегации России с представителями Евросоюза в Абу-Даби не было, они и не планировались.

Переговорный процесс возобновился в Абу-Даби во вторник после почти девятимесячного перерыва. Переговоры России, США и Украины будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.