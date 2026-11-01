Москва1 нояВести.Представители Европы должны быть за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но с другим подходом. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в Европе по-прежнему говорят только о нанесении России стратегического поражения, и такой подход делает разговор с европейцами невозможным.
Поэтому здесь очень сложный момент. Они, с одной стороны, должны быть за столом переговоров. Но зачем они там нужны сейчас с таким подходом? Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нетсказал Песков
Странам Европы после урегулирования конфликта на Украине придется заново выстраивать конструктивный формат отношений с Россией, заявил ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.