Песков: Европа должна быть за столом переговоров, но не с таким подходом

Песков объяснил, почему Европы пока нет за столом переговоров Песков: Европа должна быть за столом переговоров, но не с таким подходом

Москва1 ноя Вести.Представители Европы должны быть за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но с другим подходом. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Европе по-прежнему говорят только о нанесении России стратегического поражения, и такой подход делает разговор с европейцами невозможным.

Поэтому здесь очень сложный момент. Они, с одной стороны, должны быть за столом переговоров. Но зачем они там нужны сейчас с таким подходом? Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нет сказал Песков

Странам Европы после урегулирования конфликта на Украине придется заново выстраивать конструктивный формат отношений с Россией, заявил ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.