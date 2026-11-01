Москва1 ноя Вести.Странам Европы после урегулирования конфликта на Украине придется заново выстраивать конструктивный формат отношений с Россией, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Европе также в определенном смысле необходимо примириться с Россией. Необходимо вновь запустить определенные отношения. Это важно цитирует ТАСС главу турецкого внешнеполитического ведомства

Фидан напомнил о прежней схеме экономического взаимодействия России и европейских государств: промышленность стран ЕС получала российские энергоресурсы, на их основе выпускала продукцию, продавала ее, после чего возникали другие виды экономической активности и развивалось сотрудничество.

31 октября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит изменений в риторике ЕС по Украине после телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Министр обратил внимание, что беседа прошла по просьбе самих европейцев, которые ранее до последнего отказывались от диалога с российской стороной, и стала причиной недопонимания между европейскими лидерами.

9 марта 2026 года президент России Владимир Путин выразил готовность работать с Европой по вопросу поставок нефти и газа на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что для этого ЕС должен избавиться от политической конъюнктуры.

12 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 2022 года Евросоюз приобрел у России энергоресурсов более чем на 320 миллиардов долларов.

За девять месяцев 2026 года Россия поставила в страны Евросоюза энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов, добавил зампред правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ европейских стран от российских энергоресурсов, заявил, что они "сами рубят сук, на котором сидели". По его словам, прежде именно поставки энергоносителей из России были в основе их богатства.