Фидан предупредил об усилении конфликта на Украине Глава МИД Турции: конфликт на Украине будет усиливаться

Москва15 сен Вести.Конфликт на Украине будет усиливаться как с географической точки зрения, так и по методам ведения боевых действий и выбору целей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит издание Minval.

Это будет только усиливаться — географически, с точки зрения методов ведения войны и выбора целей считает Фидан

Он призвал не допустить дальнейшего распространения конфликта.

Ранее турецкая сторона предложила организовать переговоры по Украине в Стамбуле. Россия, в свою очередь, не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.