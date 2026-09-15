Москва15 сенВести.Конфликт на Украине будет усиливаться как с географической точки зрения, так и по методам ведения боевых действий и выбору целей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит издание Minval.
Это будет только усиливаться — географически, с точки зрения методов ведения войны и выбора целейсчитает Фидан
Он призвал не допустить дальнейшего распространения конфликта.
Ранее турецкая сторона предложила организовать переговоры по Украине в Стамбуле. Россия, в свою очередь, не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.