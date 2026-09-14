Турция предлагает организовать переговоры по Украине в Стамбуле Турецкая сторона предложила организовать переговоры по Украине в Стамбуле

Москва14 сен Вести.Анкара считает, что украинский конфликт возможно разрешить путем переговоров, а Стамбул при этом остается подходящей площадкой для продолжения диалога, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Мы убеждены, что украинский конфликт может быть решен только путем переговоров. Стамбул уже зарекомендовал себя как удобную площадку для контактов сторон, поэтому Анкара считает возможным и целесообразным продолжение переговорного процесса именно здесь пояснил источник

Ранее от официального представителя Партии справедливости и развития Турции Омера Челика уже звучали заявления о желании правящей партии Турции провести переговоры по Украине в Стамбуле на фоне сообщений о возможности проведения встречи в Абу-Даби.

Россия не исключает, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться в октябре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.