Москва7 сенВести.Турция надеется, что переговоры между Россией и Украиной возобновятся в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.
Источник отметил важность того, чтобы стремление Анкары поддержали западные страны.
Турция выступает за возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Мы считаем, что именно продолжение прямого диалога способно создать условия для продвижения к прекращению огня и мирному урегулированиюприводит РИА Новости слова источника
Правительство Турции рассматривает Стамбул как переговорную площадку, которая уже зарекомендовала себя. При этом Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом, пояснил источник.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что во время переговоров в Москве по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс.
Между тем в ООН подчеркнули, что поддерживают любые шаги, которые способствуют переговорам между Россией и Украиной.