В Турции заявили, что ждут возобновления диалога по Украине в Стамбуле

Турция надеется, что переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле В Турции заявили, что ждут возобновления диалога по Украине в Стамбуле

Москва7 сен Вести.Турция надеется, что переговоры между Россией и Украиной возобновятся в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Источник отметил важность того, чтобы стремление Анкары поддержали западные страны.

Турция выступает за возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Мы считаем, что именно продолжение прямого диалога способно создать условия для продвижения к прекращению огня и мирному урегулированию приводит РИА Новости слова источника

Правительство Турции рассматривает Стамбул как переговорную площадку, которая уже зарекомендовала себя. При этом Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом, пояснил источник.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что во время переговоров в Москве по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс.

Между тем в ООН подчеркнули, что поддерживают любые шаги, которые способствуют переговорам между Россией и Украиной.