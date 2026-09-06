Москва6 сенВести.Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает любые шаги, которые способствуют переговорам между Россией и Украиной, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак в интервью ТАСС.
Хак высказался по поводу визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и Киев.
Мы поощряем все усилия, направленные на проведение переговоров между Украиной и Россиейприводит ТАСС слова Хака
Уиткофф и Кушнер прибыли 6 сентября в Киев, чтобы провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Перед поездкой на Украину они встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Уиткофф заявил, что во время переговоров в России по украинскому урегулированию он вместе с Кушнером добились значительного прогресса.