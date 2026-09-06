ООН поддерживает усилия по организации переговоров между Россией и Украиной

ООН поощряет усилия по проведению переговоров между Россией и Украиной ООН поддерживает усилия по организации переговоров между Россией и Украиной

Москва6 сен Вести.Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает любые шаги, которые способствуют переговорам между Россией и Украиной, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак в интервью ТАСС.

Хак высказался по поводу визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Мы поощряем все усилия, направленные на проведение переговоров между Украиной и Россией приводит ТАСС слова Хака

Уиткофф и Кушнер прибыли 6 сентября в Киев, чтобы провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Перед поездкой на Украину они встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Уиткофф заявил, что во время переговоров в России по украинскому урегулированию он вместе с Кушнером добились значительного прогресса.